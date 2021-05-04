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Город (Москва и область)     04.05.2021 17:17

Салют 9 мая в Москве запустят из 16 точек

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Теги:  салют  праздники  9 мая  День Победы 

4 мая. Mossovetinfo.ru – Салют в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне запустят в Москве с 16 точек. Салют начнется в 22:00 9 мая и продлится 10 минут. Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа.

Точки запуска салюта 9 мая 2021 года в Москве: парк Победы, Лужнецкая набережная (две точки), Лианозово, Всероссийский выставочный центр, Измайловский парк, Ново-Переделкино, парк «Кузьминки».

Точки запуска салюта также будет расположены в районах Нагатинский Затон, Обручевский, Южное Бутово, Митино, Покровское-Стрешнево, Левобережный, а также в Троицке и Зеленограде.

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Карта места

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Теги: 
салют  праздники  9 мая  День Победы 

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