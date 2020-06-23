23 июня. Mossovetinfo.ru – Салют в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который состоится в среду, 24 июня, в Москве перенесли на час позже – на 23:00, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе Западного военного округа.
Такое решение было принято в связи с длинным световым днем. Обычно праздничный салют начинается в 22:00, перенос произойдет впервые в истории.
Праздничный салют завершит празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое начнется Парадом Победы на Красной площади. В этом году из-за пандемии коронавируса Парад Победы, который традиционно проводится в День Победы 9 мая, был перенесен на 24 июня.
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