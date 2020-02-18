Другие материалы
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Город (Москва и область)
18.02.2020, 14:38
На юге Москвы введен в строй первый дом по реновации в 2020 году
18 февраля. Mossovetinfo.ru – В Южном административном округе Москвы введен в эксплуатацию первый в 2020 году жилой дом, построенный по программе реновации жилья, сообщил заммэра Москвы Андрей Бочк...
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Город (Москва и область)
18.02.2020, 13:48
Салют в Москве в День защитника Отечества запустят с 16 точек
18 февраля. Mossovetinfo.ru – Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества в Москве будет запущен с 16 точек, сообщает пресс-служба Западного военного округа. На точках запуска салюта бу...
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Город (Москва и область)
18.02.2020, 12:46
Сбой в работе сервиса «Сбербанк Онлайн» произошел 18 февраля
18 февраля. Mossovetinfo.ru – В работе приложения «Сбербанк Онлайн» во вторник, 18 февраля произошел сбой, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Сбербанка. Сообщается, что в течение...