18 февраля. Mossovetinfo.ru – Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества в Москве будет запущен с 16 точек, сообщает пресс-служба Западного военного округа.



На точках запуска салюта будет размещено 72 салютные установки, которые выпустят более 10 тысяч фейерверков 70 различных видов. Сообщается, что купола разрывов превысят в диаметре 300 метров.



Салют будет запущен в 21:00. Звуковое сопровождение салюта обеспечит батарея пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны, которая будет размещена на Поклонной горе.