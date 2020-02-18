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Город (Москва и область)     18.02.2020 13:48

Салют в Москве в День защитника Отечества запустят с 16 точек

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Теги:  День защитника Отечества  салют 

18 февраля. Mossovetinfo.ru – Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества в Москве будет запущен с 16 точек, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

На точках запуска салюта будет размещено 72 салютные установки, которые выпустят более 10 тысяч фейерверков 70 различных видов. Сообщается, что купола разрывов превысят в диаметре 300 метров.

Салют будет запущен в 21:00. Звуковое сопровождение салюта обеспечит батарея пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны, которая будет размещена на Поклонной горе.


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Карта места

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Теги: 
День защитника Отечества  салют 

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