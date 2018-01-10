Самые посещаемые места новогодней Москвы определила Tele2

10 января. Mossovetinfo.ru - - Специалисты Tele2 предоставили ИА «Моссовет» информацию о наиболее трафиковых местах новогодних гуляний в столице.



Рейтинг самых популярных мест новогодней столицы по версии Tele2 возглавляют Охотный ряд, Манежная площадь и Красная площадь.

«1 место. Охотный ряд и Манежная площадь: в самом центре Москвы объем передачи данных абонентами Tele2 увеличился в 10 раз по сравнению со среднедневным показателем.

2 место. Красная площадь: интернет-трафик вырос в 6 раз. В период новогодних каникул москвичи и гости столицы с удовольствием посещали «ГУМ-Каток», ярмарку и гуляли по пешеходной Никольской улице.

3 место. Каток на ВДНХ, где зафиксирован рост интернет-трафика в 5 раз.

4 место. Тверская улица от Охотного ряда до Пушкинской площади. На этом участке трафик увеличился в 3,4 раза. Популярность этого пешеходного маршрута обусловлена изменением движения транспорта в новогодние праздники: Тверская улица в этом году впервые стала пешеходной. Тверская и Пушкинская площади стали особым местом притяжения внимания москвичей за счет проведения ярмарок, театральных представлений и других мероприятий.

5 место. Парк «Зарядье»: рост трафика составил 3,2 раза. Примечательно, что основная нагрузка на сеть оператора в центре Москвы наблюдается в вечерние часы, а «Зарядье» стало единственным местом, где пиковые значения зафиксированы днем», - сообщила ИА «Моссовет» Алена Бурова -менеджер по работе со СМИ и организации PR-мероприятий макрорегиона «Москва».