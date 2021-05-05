13:19 Город (Москва и область) Самый длинный эскалатор в московском метро появится на станции БКЛ
12:29 Город (Москва и область) Диагональные пешеходные переходы в Москве обозначат пунктирными линиями
11:56 Город (Москва и область) Четыре подстанции скорой помощи построят в Москве до конца 2022 года
19:29 Общество В Госдуме опровергли сообщения о штрафах для дачников за сорняки
17:17 Город (Москва и область) Салют 9 мая в Москве запустят из 16 точек
12:29 Город (Москва и область) Диагональные пешеходные переходы в Москве обозначат пунктирными линиями
17:17 Город (Москва и область) Салют 9 мая в Москве запустят из 16 точек
11:05 Город (Москва и область) Как будут работать ветеринарные клиники Москвы с 1 по 10 мая
10:56 Город (Москва и область) Как будут работать поликлиники Москвы с 1 по 10 мая
10:55 Город (Москва и область) Как будут работать центры госуслуг «Мои документы» с 1 по 10 мая
15:21 В России Минпросвещения рекомендует школам уйти на каникулы с 1 по 10 мая