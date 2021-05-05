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Город (Москва и область)     05.05.2021 13:19

Самый длинный эскалатор в московском метро появится на станции БКЛ

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Теги:  метро  метрополитен 

5 мая. Mossovetinfo.ru – Самый длинный эскалатор в московском метро появится на станции Большой кольцевой линии (БКЛ) «Марьина Роща». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев.

В настоящее время на строящейся станции уже смонтированы металлоконструкции четырех эскалаторов. Длина наклонного хода эскалатора составит 130 метров.

На текущий момент самый большой эскалатор в Москве работает на станции «Парк Победы», его длина составляет 127 метров.

Открыть новую станцию планируется в 2022 году. На станции начаты работы по монтажу оборудования и инженерных систем в помещениях вестибюля, монтируется оборудование тягово-понизительной подстанции и системы вентиляции.Ведется строительство пересадки на существующую станцию «Марьина Роща» Люблинско-Дмитровской линии метро.

В 2021 году планируется открыть 11 станций метро. Две станции были открыты 1 апреля.

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Теги: 
метро  метрополитен 

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