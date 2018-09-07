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Город (Москва и область)     07.09.2018 09:47

Сбой произошел в движении поездов на МЦК

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Теги:  МЦК  сбой 

7 сентября. Mossovetinfo.ru – В движении поездов на МЦК произошел сбой, сообщает пресс-служба московского метрополитена.

Поезда, следующие по часовой стрелке, по техническим причинам проезжают без остановок станции Шоссе Энтузиастов, Соколиная гора, Измайлово и Локомотив. Посадка и высадка пассажиров на этих станциях не производится.

Сообщается, что железнодорожники прилагают все усилия для устранения проблем.


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Теги: 
МЦК  сбой 

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