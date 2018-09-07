7 сентября. Mossovetinfo.ru – В движении поездов на МЦК произошел сбой, сообщает пресс-служба московского метрополитена.



Поезда, следующие по часовой стрелке, по техническим причинам проезжают без остановок станции Шоссе Энтузиастов, Соколиная гора, Измайлово и Локомотив. Посадка и высадка пассажиров на этих станциях не производится.



Сообщается, что железнодорожники прилагают все усилия для устранения проблем.