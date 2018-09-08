Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     08.09.2018 20:32

Сбой произошел в системе оплаты парковки через СМС в Москве

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  парковка 

8 сентября. Mossovetinfo.ru - Сбой произошел вечером в субботу, 8 сентября, в системе оплаты парковки через СМС в Москве. Об этом сообщается на сайте «Московский паркинг».

Сбой произошел в 19:00 и продолжился около 40 минут. Автомобилисты могли воспользоваться мобильным приложением «Парковки Москвы», паркоматами, а также другими способами оплаты.

В настоящее время все проблемы устранены.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
парковка 

Возврат к списку

Лента новостей

20:32 Город (Москва и область) Сбой произошел в системе оплаты парковки через СМС в Москве

18:17 Город (Москва и область) Состоялась официальная церемония открытия концертного зала «Зарядье»

16:24 Город (Москва и область) «Танцующий» светофор установили на Цветном бульваре

13:08 Общество Наблюдатели будут вести параллельный подсчет голосов на выборах мэра Москвы

12:49 Город (Москва и область) Аудиогид по станциям МЦК выпустили ко Дню города

Актуальные материалы

09:52 Общество Какая погода будет в Москве в День города

09:24 Город (Москва и область) Где в Москве запустят фейерверки в День города

08:39 Город (Москва и область) Как работает метро в Москве в День города

08:32 Город (Москва и область) День города: как работают автобусы в Москве 8 и 9 сентября

10:00 Город (Москва и область) Электробусы начинают перевозить пассажиров в Москве с 1 сентября

13:27 Город (Москва и область) Московские учителя будут получать надбавку за классное руководство

12:41 Город (Москва и область) Первые поезда для МЦД начнут тестировать в декабре

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru