8 сентября. Mossovetinfo.ru - Сбой произошел вечером в субботу, 8 сентября, в системе оплаты парковки через СМС в Москве. Об этом сообщается на сайте «Московский паркинг».
Сбой произошел в 19:00 и продолжился около 40 минут. Автомобилисты могли воспользоваться мобильным приложением «Парковки Москвы», паркоматами, а также другими способами оплаты.
В настоящее время все проблемы устранены.
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