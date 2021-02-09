Сбой произошел вечером 9 февраля на фиолетовой ветке метро

9 февраля. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении поездов произошел вечером во вторник, 9 февраля, на Таганско-Краснопресненской линии метро, сообщает пресс-служба московской подземки.



Из-за падения человека на пути, нет движения поездов от станции «Спартак» до станции «Беговая». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.



Обновлено в 18:42: движение восстановлено.