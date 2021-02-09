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Город (Москва и область)     09.02.2021 17:46

Сбой произошел вечером 9 февраля на фиолетовой ветке метро

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Теги:  метро  метрополитен  Таганско-Краснопреснеская линия 

9 февраля. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении поездов произошел вечером во вторник, 9 февраля, на Таганско-Краснопресненской линии метро, сообщает пресс-служба московской подземки.

Из-за падения человека на пути, нет движения поездов от станции «Спартак» до станции «Беговая». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

Обновлено в 18:42: движение восстановлено.

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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен  Таганско-Краснопреснеская линия 

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