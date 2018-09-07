7 сентября. Mossovetinfo.ru – Железнодорожники устранили сбой в движении поездов на МЦК, поезда ходят штатно, посадка и высадка пассажиров происходит на всех станциях, сообщает пресс-служба московского метрополитена.



Ранее сообщалось, что на МЦК произошел сбой. Поезда, следовавшие по часовой стрелке, по техническим причинам не останавливались на станциях Шоссе Энтузиастов, Соколиная гора, Измайлово и Локомотив.