7 сентября. Mossovetinfo.ru – Железнодорожники устранили сбой в движении поездов на МЦК, поезда ходят штатно, посадка и высадка пассажиров происходит на всех станциях, сообщает пресс-служба московского метрополитена.
Ранее сообщалось, что на МЦК произошел сбой. Поезда, следовавшие по часовой стрелке, по техническим причинам не останавливались на станциях Шоссе Энтузиастов, Соколиная гора, Измайлово и Локомотив.
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