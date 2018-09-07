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Город (Москва и область)     07.09.2018 11:54

Сбой в движении поездов на МЦК устранен

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Теги:  МЦК  сбой 

7 сентября. Mossovetinfo.ru – Железнодорожники устранили сбой в движении поездов на МЦК, поезда ходят штатно, посадка и высадка пассажиров происходит на всех станциях, сообщает пресс-служба московского метрополитена.

Ранее сообщалось, что на МЦК произошел сбой. Поезда, следовавшие по часовой стрелке, по техническим причинам не останавливались на станциях Шоссе Энтузиастов, Соколиная гора, Измайлово и Локомотив.


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Теги: 
МЦК  сбой 

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