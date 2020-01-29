29 января. Mossovetinfo.ru – В движении поездов на МЦД-2 днем в среду, 29 января произошел сбой, сообщают пользователи соцсетей.
Сообщается, что между станциями Дмитровская и Рижская поезда стоят уже около 20 минут. Официального подтверждения данной информации нет.
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