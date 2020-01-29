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Город (Москва и область)     29.01.2020 12:57

Сбой в движении поездов произошел на МЦД-2 днем 29 января

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Теги:  МЦД-2  сбой 

29 января. Mossovetinfo.ru – В движении поездов на МЦД-2 днем в среду, 29 января произошел сбой, сообщают пользователи соцсетей.

Сообщается, что между станциями Дмитровская и Рижская поезда стоят уже около 20 минут. Официального подтверждения данной информации нет.


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Карта места

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Теги: 
МЦД-2  сбой 

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