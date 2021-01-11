11 января. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении поездов произошел утром в понедельник, 11 января, на Арбатско-Покровской линии московского метро.



В департаменте транспорта Москвы сообщили, что временно увеличены интервалы движения поездов от «Курской» до «Киевской для проверки инфраструктуры.