11 сентября. Mossovetinfo.ru – Серьезный сбой в движении поездов произошел утром в пятницу, 11 сентября на Курском направлении МЖД и МЦД-2.



Пользователи в социальных сетях сообщают, что поезда идут с большим опозданием в сторону Москвы и не останавливаются на станциях Покровская и Царицыно.



В МЖД отметили, что поезда следуют с увеличенным интервалом по техническим