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Город (Москва и область)     16.02.2021 20:19

Сбой в движении поездов произошел вечером 16 января на зеленой ветке метро

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Теги:  метро  метрополитен 

16 февраля. Mossovetinfo.ru - Сбой в движении поездов произошел вечером во вторник, 16 февраля, на Замоскворецкой линии московского метро.

Нет движения поездов от «Красногвардейской» до «Автозаводской» из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен 

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