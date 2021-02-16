Сбой в движении поездов произошел вечером 16 января на зеленой ветке метро

16 февраля. Mossovetinfo.ru - Сбой в движении поездов произошел вечером во вторник, 16 февраля, на Замоскворецкой линии московского метро.



Нет движения поездов от «Красногвардейской» до «Автозаводской» из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.