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Город (Москва и область)     09.06.2018 12:33

Сбой в смс-оплате парковок произошел в Москве

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Теги:  парковки  оплата  оплата парковки  сбой 

9 июня. Mossovetinfo.ru – Сбой в смс-оплате парковок произошел в Москве, сообщается на официальном сайте Московского паркинга.

В настоящее время невозможно оплатить парковку или пополнить парковочный счет через смс. Также наблюдаются задержки с получением сообщений.

Автомобилистов просят пользоваться для оплаты парковок другими способами: оплатой через мобильное приложение «Парковки Москвы», паркоматами, или через личный кабинет на сайте Московского паркинга.


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Теги: 
парковки  оплата  оплата парковки  сбой 

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