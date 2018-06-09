9 июня. Mossovetinfo.ru – Сбой в смс-оплате парковок произошел в Москве, сообщается на официальном сайте Московского паркинга.
В настоящее время невозможно оплатить парковку или пополнить парковочный счет через смс. Также наблюдаются задержки с получением сообщений.
Автомобилистов просят пользоваться для оплаты парковок другими способами: оплатой через мобильное приложение «Парковки Москвы», паркоматами, или через личный кабинет на сайте Московского паркинга.
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