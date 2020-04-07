7 апреля. Mossovetinfo.ru – В понедельник, 6 апреля, сразу 7 человек было оштрафовано за нарушение режима самоизоляции, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ) столицы.
У всех семи граждан было подтверждено заражение коронавирусом, зная о своем диагнозе они покинули свои квартиры, что было установлено с помощью технических средств.
Все семь нарушителей были задержаны и доставлены в обсервационные центры в Царицыно и в Крылатском, где им были выписаны штрафы. В обсервационных центрах они продолжат лечение. При этом, у двоих из семи нарушителей после помещения в обсервационные центры состояние здоровья ухудшилось.
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