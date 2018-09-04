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Город (Москва и область)     04.09.2018 14:48

Семь избирательных участков на выборах мэра Москвы могут открыть раньше для бойцов Росгвардии

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Теги:  выборы-2018  выборы мэра Москвы-2018  Росгвардия 

4 сентября. Mossovetinfo.ru – В Мосгоризбирком поступило предложение открыть семь избирательных участков на предстоящих выборах мэра Москвы на два часа раньше начала выборов - в 06:00 утра, сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов на заседании общественного штаба по наблюдению за выборами.

В связи с тем, что бойцы Росгвардии привлечены к охране общественного порядка во время выборов, а сами выборы совпадают с Днем города, по сути в праздничные дни бойцы будут работать в одну смену. Представители Росгвардии обратились в Мосгоризбирком с просьбой открыть семь участков на два часа раньше, с тем, чтобы бойцы смогли принять участие в голосовании до того, как преступить к охране общественного порядка. Горбунов напомнил, что подобный эксперимент уже проводился во время президентских выборах в аэропорту Внуково.

Руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы Алексей Венедиктов одобрил данную идею, теперь Мосгоризбирком должен официально принять решение о более раннем открытии участков.

Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования 9 сентября.


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Теги: 
выборы-2018  выборы мэра Москвы-2018  Росгвардия 

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