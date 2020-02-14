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Город (Москва и область)     14.02.2020 09:55

Семь столичных долгостроев достроят за счет Московского фонда дольщиков

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Теги:  Московский фонд защиты прав дольщиков  долгострои  достройка  строительство  дольщики 

14 февраля. Mossovetinfo.ru – Московский фонд защиты прав дольщиков профинансирует достройку семи московских долгостроев, такое решение было принято на заседании Совета фонда, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Средства решено направить на достройку жилых комплексов Легенда, Академ Палас, Воскресенское, Малыгина 12, Троицк Е-39, Остров Эрин, а также на комплекс домов в поселке Кокошкино.

С целью урегулирования обязательств перед пострадавшими дольщиками, фонд может обратиться в арбитражный суд с целью стать приобретателем прав на земельные участки, на которых находятся долгострои.


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Теги: 
Московский фонд защиты прав дольщиков  долгострои  достройка  строительство  дольщики 

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