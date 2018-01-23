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Город     23.01.2018 14:45

Семь территорий благоустроят в Москве в 2018 году в рамках программы «Моя улица»

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Теги:  Моя улица  благоустройство 

23 февраля. Mossovetinfo.ru – Семь территорий благоустроят в Москве в 2018 году в рамках программы «Моя улица». Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

Две территории находятся в пределах Садового кольца - Кадаши и переулки в районе Солянки и Маросейки. Кроме того, будут благоустроены территории в районе Киевского вокзала, у главного входа ВДНХ, у входа в Парк Горького со стороны Ленинского проспекта, площадь у станции метро 1905 года и территория Еврейского музея и центра толерантности (район Марьина Роща).

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что финансирование программы благоустройства «Моя улица» уменьшится в 2018 году более чем в два раза. По его словам, власти Москвы перейдут от массовой и проблемной реконструкции центра к спокойной планомерной работе по благоустройству – «с полным пониманием того, что не только в центре, но и в других районах, там, где живет большинство москвичей».


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Теги: 
Моя улица  благоустройство 

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