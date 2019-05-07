6 мая. Mossovetinfo.ru – Семьи москвичей, погибших в результате возгорания самолета в аэропорту Шереметьево, получат по одному миллиону рублей, соответствующее распоряжение правительства Москвы опубликовано на официальном портале мэра и правительства столицы.
Согласно тому же распоряжению, пострадавшие в результате ЧП и госпитализированные в столичные больницы, получат по 500 тысяч рублей. Пострадавшие, которым медицинская помощь была оказана амбулаторно, получат по 250 тысяч рублей.
Авария с самолетом «Сухой Суперджет 100», принадлежащим компании «Аэрофлот», произошла в аэропорту Шереметьево в воскресенье, 5 мая. Самолет, выполнявший рейс Москва – Мурманск, через 28 минут после начала полета вынужден был вернуться в Шереметьево, где совершил жесткую посадку и загорелся. В результате ЧП погиб 41 человек. Среди погибших, по предварительным данным, четверо москвичей.
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