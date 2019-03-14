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Город (Москва и область)     14.03.2019 15:49

Сергей Миронов принял родителей детей, заразившихся дизентерией в детских садах Москвы

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Теги:  Москва  дет сад  школа  дизентерия  заражение  Миронов  отписки 

14 марта, Mossovetinfo.ru - 14 марта на прием к Председателю Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, руководителю фракции "СР" в Госдуме Сергею Миронову пришли родители детей, которые заразились дизентерией в московских детских садах. Об этом ИА Моссовет сообщили в пресс-службе партии.

Речь идет о детском саде № 2321, расположенном в районе Новокосино, и № 2051 – в районе Некрасовки.

По информации, представленной Александром Куклиным, отцом девочки, посещавшей детский сад в Некрасовке, в ночь на 21 декабря дочка заболела, температура поднялась до 40 градусов, была сильная рвота, ребёнок пролежал три дня, не вставая. Доктор приехал только поздним вечером в связи с тем, что в этот день по району было очень много подобных вызовов. Как оказалось, в этот день заболели ещё 144 ребёнка из того же детского сада.
По словам родителей детей, которые посещают детский сад № 2321 (при школе № 1200), который расположен в Новокосино, 7 декабря 2018 года их дети также заболели дизентерией.

Также матери рассказами, что есть случаи заболевания детей кишечными инфекциями в районе Марьино и Покровки.

По их мнению, массовое заражение детей дизентерией через питание в детских садах Москвы продолжается по сей день. В ответ на жалобы и письма чиновники присылают только отписки. В связи с этим они попросили у парламентария помощи и содействия в том, чтобы обязать правительство Москвы официально признать факт массовых заражений детей в государственных учреждениях с указанием каждого конкретного заведения и количества пострадавших в нём.

Помимо этого, возмущённые родители настаивали на принятии мер по усилению контроля за качеством питания, чтобы исключить возможность попадания некачественной, испорченной или инфицированной продукции в детские учреждения. Они также посчитали необходимым расторгнуть все госконтракты на поставку детского питания с обслуживавшим школы и детские сады комбинатом питания и по каждому случаю провести проверку в отношении должностных лиц, чьи действия привели к отравлению детей.

"Это недопустимо, – возмутился парламентарий. – Дети – это наше будущее, а какое будущее их ждёт, если они уже в раннем детстве переболели дизентерией. Как в таких случаях говорят, давайте выходить на тропу войны. А если вы уже на тропе войны, то я теперь с вами".
Он почеркнул, что если будет нужно, он дойдёт до Президента, поскольку закон полностью на стороне родителей, и если руководитель комбината питания не может навести порядок на своём предприятии, то ему стоит уйти. Детей надо защищать любыми путями.
"Мы доведём это до логического конца. Детям необходимо здоровое питание, и надо наладить его доставку", – резюмировал он и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим детям.

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Теги: 
Москва  дет сад  школа  дизентерия  заражение  Миронов  отписки 

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