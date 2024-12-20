25 декабря — Mossovetinfo.ru — Мэр столицы Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета о результатах деятельности Прави...

24 декабря — Mossovetinfo.ru — Более 51,4 миллиона звонков поступило на линию единой медицинской справочной службы ст...

20 декабря — Mossovetinfo.ru — Облачная погода, небольшие осадки в виде дождя, местами гололед и гололедица и до 2 гра...