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Город (Москва и область)
25.12.2024, 14:50
Сергей Собянин поблагодарил за поддержку Владимира Путина и правительство РФ в ходе ежегодного отчета в Мосгордуме
25 декабря — Mossovetinfo.ru — Мэр столицы Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета о результатах деятельности Прави...
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Город (Москва и область)
24.12.2024, 08:47
Единая медицинская справочная служба Москвы приняла более 51,4 млн обращений за 4 года
24 декабря — Mossovetinfo.ru — Более 51,4 миллиона звонков поступило на линию единой медицинской справочной службы ст...
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Город (Москва и область)
20.12.2024, 07:16
Облачная погода с дождем прогнозируется в Москве 20 декабря
20 декабря — Mossovetinfo.ru — Облачная погода, небольшие осадки в виде дождя, местами гололед и гололедица и до 2 гра...