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Город (Москва и область)     25.12.2024 14:50

Сергей Собянин поблагодарил за поддержку Владимира Путина и правительство РФ в ходе ежегодного отчета в Мосгордуме

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Теги:  Собянин  Путин  поддержка  Госдума  власть  эффективность  лучший город  москвичи  экономика 

25 декабря — Mossovetinfo.ru — Мэр столицы Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета о результатах деятельности Правительства Москвы в Мосгордуме выразил благодарность президенту, правительству и парламенту страны за поддержку и «талантливым, трудолюбивым и самоотверженным москвичам».

«Завершая свое выступление, я говорю слова огромной благодарности за поддержку нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, правительству и парламенту нашей страны. И, конечно, талантливым, трудолюбивым и самоотверженным москвичам», – сказал Собянин.

Мэр столицы России отметил, что город ставит перед собой крайне амбициозные, чрезвычайно сложные задачи.

«Поднимаем планку все выше и выше. Это нужно для города, для страны. И я уверен, что у нас с вами все получится. Спасибо, друзья», – заключил мэр.

Также в ходе выступления в Мосгордуме Собянин сказал, что цель Москвы заключается в том, чтобы сделать столицу лучшим городом Земли — «Москва обязана стремиться быть лучшим городом Земли» и «сегодня Москва – это устойчиво растущий мегаполис, который занимает второе место среди городских экономик мира с учетом последних данных Всемирного банка».

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Карта места

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Теги: 
Собянин  Путин  поддержка  Госдума  власть  эффективность  лучший город  москвичи  экономика 

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