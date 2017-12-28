Город 28.12.2017, 11:16 Какая погода будет в Москве на новогодние праздники

28 декабря. Mossovetinfo.ru – Относительно теплая погода сохранится в Москве в первые дни новогодних праздников, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра. В Новогоднюю ночь в Москве ожи...