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Город     28.12.2017 09:38

Сергей Собянин подвел итоги 2017 года для Москвы

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Теги:  Сергей Собянин 

28 декабря. Mossovetinfo.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги 2017 года, рассказав о главных событиях, которые произошли в столице.

«Несмотря на трудности, 2017 год принес много хорошего Москве. Экономика вернулась на траекторию роста, объем инвестиций вплотную приблизился к рекордным 2 трлн рублей. Мы продолжили реализацию масштабной программы развития городской инфраструктуры», - сказал Собянин в интервью «Интерфаксу».

«Москва прибавила в комфорте, мобильности, безопасности, в доступности качественного образования и здравоохранения. Все это положительно сказалось на уровне жизни москвичей. В сентябре Москва отпраздновала свой 870-летний юбилей», - отметил мэр столицы.

Главными событиями года для Москвы Собянин назвал старт программы реновации жилья, открытие парка «Зарядье» и завершение реконструкции стадиона «Лужники».

По словам мэра Москвы, в сфере образования можно выделить проект «Московская электронная школа», а в сфере здравоохранения - создание сети инфарктных сосудистых центров.

Мэр Москвы также отметил, что завершилась реконструкция центральных улиц города. В следующие годы благоустройство затронет локальные зоны Москвы.

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Теги: 
Сергей Собянин 

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