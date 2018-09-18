18 сентября. Mossovetinfo.ru – Инаугурация мэра Москвы Сергея Собянина прошла в новом концертном зале «Зарядье».



Собянин зачитал присягу, после чего Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов вручил ему удостоверение и должностной знак мэра Москвы.



На церемонии инаугурации присутствовали президент России Владимир Путин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, вице-премьер РФ Ольга Голодец, представители общественных и ветеранских организаций, доверенные лица Собянина на выборах, деятели культуры, депутаты, представители бизнес-сообщества, а также главы некоторых регионов России.



Сергей Собянин одержал победу на выборах мэра Москвы, состоявшихся в Единый день голосования 9 сентября. Собянин набрал 70,17% при явке избирателей чуть более 30%. Это его вторая подряд победа на выборах мэра Москвы. В первый раз на эту должность Собянин был избран в 2013 году.