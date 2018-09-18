Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     18.09.2018 13:11

Сергей Собянин вступил в должность мэра Москвы

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Сергей Собянин  инаугурация 

18 сентября. Mossovetinfo.ru – Инаугурация мэра Москвы Сергея Собянина прошла в новом концертном зале «Зарядье».

Собянин зачитал присягу, после чего Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов вручил ему удостоверение и должностной знак мэра Москвы.

На церемонии инаугурации присутствовали президент России Владимир Путин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, вице-премьер РФ Ольга Голодец, представители общественных и ветеранских организаций, доверенные лица Собянина на выборах, деятели культуры, депутаты, представители бизнес-сообщества, а также главы некоторых регионов России.

Сергей Собянин одержал победу на выборах мэра Москвы, состоявшихся в Единый день голосования 9 сентября. Собянин набрал 70,17% при явке избирателей чуть более 30%. Это его вторая подряд победа на выборах мэра Москвы. В первый раз на эту должность Собянин был избран в 2013 году.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Сергей Собянин  инаугурация 

Возврат к списку

Лента новостей

13:44 Город (Москва и область) Посол Израиля в Москве вызван в МИД

13:33 Город (Москва и область) Собянин пообещал учесть в своей работе наказы москвичей

13:20 Город (Москва и область) Путин поздравил Собянина с вступлением в должность мэра Москвы

13:11 Город (Москва и область) Сергей Собянин вступил в должность мэра Москвы

13:03 В России Роскомнадзор в декабре запросит Twitter и Facebook по поводу хранения данных россиян

Актуальные материалы

14:43 Город (Москва и область) Пассажирская навигация по Москве-реке завершится в октябре

11:33 Город (Москва и область) За первые две недели работы электробусы в Москве перевезли 32 тыс. пассажиров

11:08 Город (Москва и область) С 15 сентября билеты на электричку в Москве можно будет купить в мобильном приложении

08:24 Город (Москва и область) Московский зоопарк переходит на зимний режим работы

08:57 Город (Москва и область) Где в Москве появились новые выделенные полосы

13:34 Город (Москва и область) Около 100 домов по программе реновации начнут строить до конца года

00:18 Город (Москва и область) Явка на выборах мэра Москвы составила 31,24% - обработано 6,7% протоколов

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru