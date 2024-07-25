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Город (Москва и область)     28.07.2024 06:24

Сергунина назвала популярные продукты на ярмарках выходного дня в Москве

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Теги:  ярмарки выходного дня  Москва  Сергунина 

28 июля — Mossovetinfo.ru —На ярмарках выходного дня в Москве в первом полугодии 2024 года чаще всего покупали клубнику, черешню, помидоры и огурцы, они купили около 1,5 тысячи тонн различных товаров, сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Сейчас в Москве работает 56 таких площадок. Тут можно найти все, что нужно для здорового и разнообразного питания. Основной спрос , более 85%, приходится на овощи и фрукты», — отметила Сергунина.
С февраля 2024-го некоторые ярмарки выходного дня стали работать в круглогодичном формате, а не только в теплый период, как ранее.

Адресный перечень ярмарок выходного дня в городе Москве на 2024 год

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Теги: 
ярмарки выходного дня  Москва  Сергунина 

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