28 июля — Mossovetinfo.ru —На ярмарках выходного дня в Москве в первом полугодии 2024 года чаще всего покупали клубнику, черешню, помидоры и огурцы, они купили около 1,5 тысячи тонн различных товаров, сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.«Сейчас в Москве работает 56 таких площадок. Тут можно найти все, что нужно для здорового и разнообразного питания. Основной спрос , более 85%, приходится на овощи и фрукты», — отметила Сергунина.С февраля 2024-го некоторые ярмарки выходного дня стали работать в круглогодичном формате, а не только в теплый период, как ранее.