Другие материалы
-
Город (Москва и область)
28.07.2024, 06:24
Сергунина назвала популярные продукты на ярмарках выходного дня в Москве
28 июля — Mossovetinfo.ru —На ярмарках выходного дня в Москве в первом полугодии 2024 года чаще всего покупали клубник...
-
Город (Москва и область)
26.07.2024, 13:38
Принято решение о разработке проекта реставрации главного дома усадьбы Соллогуба в Пресненском районе
26 июля — Mossovetinfo.ru — Принято решение «о разработке проекта реставрации главного дома усадьбы Соллогуба в Пре...
-
Город (Москва и область)
25.07.2024, 12:18
День города в этом году Москва отметит 7–8 сентября
25 июля — Mossovetinfo.ru — День города в этом году Москва отметит 7–8 сентября, мероприятия пройдут как в центре горо...