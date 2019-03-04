4 марта. Mossovetinfo.ru – За первые полгода работы образовательный комплекс «Техноград» на ВДНХ посетили уже более 65 тысяч человек, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе аппарата мэрии и правительства Москвы.
«Больше 65 тысяч человек уже смогли оценить качество обучения и оснащенность «Технограда». И это только на начальном этапе. В дальнейшем посещаемость продолжит расти. За один 2019-й год в комплексе пройдет около 1,5 тысячи различных образовательных программ, их слушателям планируется выдать 250 тысяч сертификатов», - заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Образовательный комплекс «Техноград» открылся 3 сентября 2018 года. Он состоит из пяти тематических павильонов: «Цифровые технологии», «Городская инфраструктура», «Услуги населению», «Промышленность» и «Креативные технологии». В ближайшее время в комплексе откроется павильон «Бизнес. Техноград» в котором будут обучать навыкам предпринимательства.
В настоящее время в комплексе проводят обучение по 45 востребованным специальностям: от бармена-баристы и электромонтажника до специалиста по лазерным технологиям и роботехника. Преподавание проводят сотрудники известных российских и зарубежных компаний, которые курируют образовательный процесс и готовы принять на работу лучших учеников.
16:43 Город (Москва и область) Сергунина: образовательный комплекс «Техноград» уже посетили более 65 тысяч человек
15:46 Город (Москва и область) Собянин и Борисов открыли новый цех НПО «Алмаз»
14:28 Город (Москва и область) На территории промзоны «ЗИЛ» проложат дороги для городских служб
13:51 Город (Москва и область) Новая парковая зона появится возле реки Яуза на северо-востоке Москвы
12:56 В России ГИБДД вновь будет принимать участие в техосмотре автобусов
14:03 Город (Москва и область) «Московская Масленица»: фуд-шоу, гастрономические демонстрации и кулинарные поединки
10:43 Общество Жорес Алферов. Биография
14:11 Город (Москва и область) Южный участок БКЛ планируется достроить к концу 2020 года
10:49 Город (Москва и область) Пять станций красной ветки метро повторно закроют в апреле на несколько дней
07:51 Город (Москва и область) Акция «Ночь на катке» пройдет в Москве 28 февраля
07:48 Город (Москва и область) Более 50 бесплатных экскурсий пройдет в Москве в рамках фестиваля «Московская масленица»
13:33 Город (Москва и область) Мосгордума приняла закон о создании инновационного кластера