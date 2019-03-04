4 марта. Mossovetinfo.ru – За первые полгода работы образовательный комплекс «Техноград» на ВДНХ посетили уже более 65 тысяч человек, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе аппарата мэрии и правительства Москвы.



«Больше 65 тысяч человек уже смогли оценить качество обучения и оснащенность «Технограда». И это только на начальном этапе. В дальнейшем посещаемость продолжит расти. За один 2019-й год в комплексе пройдет около 1,5 тысячи различных образовательных программ, их слушателям планируется выдать 250 тысяч сертификатов», - заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина.



Образовательный комплекс «Техноград» открылся 3 сентября 2018 года. Он состоит из пяти тематических павильонов: «Цифровые технологии», «Городская инфраструктура», «Услуги населению», «Промышленность» и «Креативные технологии». В ближайшее время в комплексе откроется павильон «Бизнес. Техноград» в котором будут обучать навыкам предпринимательства.



В настоящее время в комплексе проводят обучение по 45 востребованным специальностям: от бармена-баристы и электромонтажника до специалиста по лазерным технологиям и роботехника. Преподавание проводят сотрудники известных российских и зарубежных компаний, которые курируют образовательный процесс и готовы принять на работу лучших учеников.