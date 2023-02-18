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Город (Москва и область)     18.02.2023 14:56

Сергунина: Участниками программы «Сделано в Москве» стали уже 1,5 тыс. предпринимателей

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Теги:  Москва  Сергунина  бизнес  программа  поддержка  власть  эффективность 

18 февраля, Mossovetinfo.ru - Более 1,5 тыс. столичных брендов присоединилось с сентября 2022 года к городской программе «Сделано в Москве», сообщает заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

«За полгода программа объединила больше 1,5 тыс. компаний. На медиаресурсах проекта «Сделано в Москве» они представили 10 тыс. произведенных в столице товаров. Это одежда, обувь и аксессуары, мебель, продукты питания, косметика, спортинвентарь и многое другое. Причем каждый 10-й участник открыл бизнес меньше года назад. Для молодых предприятий такая поддержка - хорошее подспорье», - приводятся слова Сергуниной в сообщении пресс-службы столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

Программа предназначена для представителей бизнеса, зарегистрированных в столице и производящих товары или оказывающих услуги на территории города.Компании размещают свою продукцию на официальном сайте сделановмоскве.рф и также могут безвозмездно презентовать свои бренды на профильных выставках и городских мероприятиях.

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Теги: 
Москва  Сергунина  бизнес  программа  поддержка  власть  эффективность 

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