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Город (Москва и область)     11.09.2018 09:25

Серия световых шоу о Москве пройдет на Манежной площади

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Теги:  световое шоу  Манежная площадь 

11 сентября. Mossovetinfo.ru – Серия световых шоу об истории Москвы пройдет на Манежной площади, сообщает портал mos.ru.

Каждый вечер с 18 по 30 сентября на фасаде Центрального выставочного зала «Манеж» будут демонстрировать цикл из трех новелл: «Археологическая Москва», «Великие москвичи» и «Москва – детям».

Зрители световых шоу увидят археологические находки, найденные во время раскопок в Москве, знаменитых людей, чьи судьбы были связанны с Москвой, а специально для маленьких зрителей будут показаны сказочные животные, редкие обитатели океана, гигантский зоопарк, театр и цирк.


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Карта места

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Теги: 
световое шоу  Манежная площадь 

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