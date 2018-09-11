11 сентября. Mossovetinfo.ru – Серия световых шоу об истории Москвы пройдет на Манежной площади, сообщает портал mos.ru.



Каждый вечер с 18 по 30 сентября на фасаде Центрального выставочного зала «Манеж» будут демонстрировать цикл из трех новелл: «Археологическая Москва», «Великие москвичи» и «Москва – детям».



Зрители световых шоу увидят археологические находки, найденные во время раскопок в Москве, знаменитых людей, чьи судьбы были связанны с Москвой, а специально для маленьких зрителей будут показаны сказочные животные, редкие обитатели океана, гигантский зоопарк, театр и цирк.