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Город (Москва и область)     29.07.2024 09:35

Сервис Russpass собрал уже более 30 тысяч предложений для туристов - Сергунина

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Теги:  Russpass  туризм  Москва  Сергунина  турсервис  платформа 

29 июля — Mossovetinfo.ru — Туристическим сервисом Russpass, созданным по инициативе Правительства Москвы, воспользовались уже более 23,5 миллиона раз. С его помощью можно приобрести авиабилеты, забронировать жилье и составить культурную программу планируемой поездки.Об этом сообщает сайт горадминистрации со ссылкой на заместителя Мэра Москвы Наталью Сергунину,

«Цифровые инструменты расширяют возможности и делают планирование путешествий удобнее. Сейчас на Russpass представлено больше 30 тыс. предложений для туристов, треть из них – для гостей Москвы. Сюда входят готовые туры и автомобильные маршруты, отели и рестораны, экскурсии и тысячи событий по всей стране», – рассказала Наталья Сергунина.

Накануне запуска в 2020 году цифровой платформы для туристов, которая включает в себя сайт и мобильное приложение, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что платформа Russpass, которая разрабатывается совместно правительством Москвы и министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, соберет вместе городские сервисы, услуги и культурные достопримечательности. Она поможет туристам спланировать свое путешествие, построить маршруты, забронировать номера в отелях, купить авиабилеты и сделает путешествие более комфортным. Кроме того, в перспективе с помощью новой платформы иностранные туристы смогут оформлять электронные визы. Сервис будет доступен на шести языках, также будет работать круглосуточная служба поддержки.

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Теги: 
Russpass  туризм  Москва  Сергунина  турсервис  платформа 

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