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29.07.2024, 09:35
Сервис Russpass собрал уже более 30 тысяч предложений для туристов - Сергунина
29 июля — Mossovetinfo.ru — Туристическим сервисом Russpass, созданным по инициативе Правительства Москвы, воспользовал...
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Город (Москва и область)
28.07.2024, 06:24
Сергунина назвала популярные продукты на ярмарках выходного дня в Москве
28 июля — Mossovetinfo.ru —На ярмарках выходного дня в Москве в первом полугодии 2024 года чаще всего покупали клубник...
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Город (Москва и область)
26.07.2024, 13:38
Принято решение о разработке проекта реставрации главного дома усадьбы Соллогуба в Пресненском районе
26 июля — Mossovetinfo.ru — Принято решение «о разработке проекта реставрации главного дома усадьбы Соллогуба в Пре...