Северный вестибюль станции «Маяковская» закрыт из-за задымления

3 июня. Mossovetinfo.ru - - Службы московского метрополитена временно закрыли «по техническим причинам» для входа и выхода северный вестибюль станции «Маяковская». Об этом в Twitter сообщила пресс-служба столичной подземки.



Движение по всем линиям метро осуществляется штатно.



По информации корреспондента ИА «Моссовет» в северном вестибюле наблюдается задымление, а рядом машины пожарных и других экстренных служб. По неподтвержденной информации - в районе северного вестибюля горят подземные электрокабели.