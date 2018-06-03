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Город (Москва и область)     03.06.2018 17:36

Северный вестибюль станции «Маяковская» закрыт из-за задымления

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Теги:  Маяковская  метро 

3 июня. Mossovetinfo.ru - - Службы московского метрополитена временно закрыли «по техническим причинам» для входа и выхода северный вестибюль станции «Маяковская». Об этом в Twitter сообщила пресс-служба столичной подземки.

Движение по всем линиям метро осуществляется штатно.

По информации корреспондента ИА «Моссовет» в северном вестибюле наблюдается задымление, а рядом машины пожарных и других экстренных служб. По неподтвержденной информации - в районе северного вестибюля горят подземные электрокабели.

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Теги: 
Маяковская  метро 

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