30 сентября. Mossovetinfo.ru – Сезон работы фонтанов закроется в Москве 1 октября. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.
С 1 октября фонтаны начнут консервировать на зиму и готовить к новому сезону.
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