Сезон проката электросамокатов открылся в Москве

24 марта, Mossovetinfo.ru - Шестой сезон проката электросамокатов открылся в Москве, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Операторы планируют расширить зону аренды в Новой Москве и увеличить парк самокатов в городе с 40 до 60 тысяч и в этом случае Москва станем мировым лидером по этому показателю.



Основная часть новых самокатов появится в ТиНАО и ЗелАО. В районах где открыты новые станции метро также будет развиваться велоинфраструктура.