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Город (Москва и область)     24.03.2023 09:36

Сезон проката электросамокатов открылся в Москве

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Теги:  электросамокаты  Москва 

24 марта, Mossovetinfo.ru - Шестой сезон проката электросамокатов открылся в Москве, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Операторы планируют расширить зону аренды в Новой Москве и увеличить парк самокатов в городе с 40 до 60 тысяч и в этом случае Москва станем мировым лидером по этому показателю.

Основная часть новых самокатов появится в ТиНАО и ЗелАО. В районах где открыты новые станции метро также будет развиваться велоинфраструктура.

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Карта места

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Теги: 
электросамокаты  Москва 

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