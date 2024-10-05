 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Город (Москва и область)     12.10.2024 14:49

Сезон работы фонтанов в Москве завершился – Бирюков

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Москва  фонтаны  сезон работы  Бирюков 

12 октября — Mossovetinfo.ru — Сезон работы фонтанов в столице завершился в субботу, 12 октября, сообщил журналистам заместитель мэра Москва по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Сезон работы фонтанов в столице завершился в субботу, 12 октября. Специалисты комплекса городского хозяйства промоют чаши и скульптуры со специальным раствором, демонтируют техническое оборудование и фонари подводной подсветки. После этого приступим к мероприятиям по консервации фонтанов на зимний период», – рассказал Бирюков.

Зам мэра отметил, что на слив воды на некоторых больших фонтанах уходит до шести дней. В ближайшие дни специалисты также проведут необходимые работы по защите до весны декоративных элементов специальными конструкциями.

«Например, на фонтанах «Репинский» и «Пушкинский» ставят защитные металлические щиты, а светодинамический фонтан в парке Царицыно – единственный в Москве, который закрывают надувным куполом. Плавающие фонтаны на Обводном канале и в Братеевском пруду каждый год полностью демонтируют, сухие фонтаны в парках и на площадях закрывают защитными экранами», – рассказал Бирюков.

В 2020 году был подготовлен и опубликован путеводитель по фонтанам главной выставки страны — ВДНХ —, сообщало ИА «Моссовет», опубликован на официальном сайте выставки.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Москва  фонтаны  сезон работы  Бирюков 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

14:49 Город (Москва и область) Сезон работы фонтанов в Москве завершился – Бирюков

22:46 В мире ЦАХАЛ обстрелял силы ООН в Ливане из танка

19:26 В мире Путин расширил безвизовый режим на некоторые категории граждан Грузии

16:34 Город (Москва и область) ИСАА МГУ из-за кори перевели на дистанционный формат обучения

11:17 Происшествия Глава СК России взял на контроль проверку в Москве по управляющей компании в одном из жилых комплексов

Актуальные материалы

13:04 Происшествия С 7 октября временно недоступны сайты ГАС «Правосудие»

18:14 Общество За организацию незаконной миграции будет грозить конфискация имущества – Госдума

09:06 Другое Блинкен: США вводят санкции против трёх структур и двух сотрудников RT

18:59 Мнения Минтусов: о реальных результатах голосования по ДЭГ будут знать максимум десять человек в мэрии Москвы

07:29 Общество Для наведения порядка в сфере миграции нужно вывести миграционную службу из состава МВД - Справедливая Россия

18:17 В мире МИД: Россия изменит свою ядерную доктрину из-за эскалационного курса Запада

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru