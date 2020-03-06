6 марта. Mossovetinfo.ru – Сезон велопроката 2020 года откроется в Москве в апреле, сообщается на портале mos.ru.



В 2020 году в Москве будет работать 629 пунктов велопроката, к услугам москвичей будет более 6,5 тысячи велосипедов. Это на 100 пунктов проката и на 1000 велосипедов больше, чем годом ранее.



Сезон 2019 года стал самым продолжительным в истории московского велопроката. По просьбам москвичей станции работали пока позволяли погода. В общей сложности сезон продлился 7 месяцев с 20 апреля до 17 ноября. Было совершено 5 миллионов поездок.