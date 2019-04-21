21 апреля. Mossovetinfo.ru – Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников поздравил муниципальных депутатов с днем местного самоуправления.



«Муниципальное сообщество – движущая сила в диалоге с жителями нашего мегаполиса, в развитии конкретных территорий столицы», - написал Шапошников в своем микроблоге в Twitter.



Председатель Мосгордумы пожелал муниципальным депутатам «благополучия и новых позитивных свершений».

День местного самоуправления отмечается в России с 2013 года 21 апреля. Указ об учреждении нового праздника подписал президент России Владимир Путин. Появление в календаре новой даты было призвано повысить роль и значение института местного самоуправления.

