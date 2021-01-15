13:53 Город (Москва и область) Шесть мобильных пунктов вакцинации от COVID-19 откроются в Москве с 20 января
13:36 Город (Москва и область) На Красной площади предложили открыть центр вакцинации
13:27 Власть Мишустин назначил руководителей новых подразделений аппарата правительства
12:53 Город (Москва и область) В Москве с начала сильного снегопада утилизировали более 240 тысяч кубометров снега
11:24 Общество В Москве впервые зафиксировано более 80 смертей от коронавируса за сутки
20:43 Общество Twitter заблокировал аккаунт российской вакцины от коронавируса «Спутник V»
18:51 Мнения Собянин: Москва вернется к нормальной жизни в мае
08:46 Город (Москва и область) В Москве снова расширился список категорий, которые могут сделать прививку от COVID-19
19:41 Общество Женщина-машинист электрички выполнила первый рейс
15:02 Город (Москва и область) В Москве с 13 января прививку от коронавируса смогут сделать новые категории граждан