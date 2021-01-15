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Город (Москва и область)     15.01.2021 13:53

Шесть мобильных пунктов вакцинации от COVID-19 откроются в Москве с 20 января

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Теги:  коронавирус  COVID-19  вакцина  вакцинация 

15 января. Mossovetinfo.ru – Шесть мобильных пунктов вакцинации откроются в Москве с 20 января, сообщила журналистам заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Мобильные центры вакцинации будут работать во флагманском офисе Мои Документы ЦАО в Афимолл-сити, в ГУМе, в театре Геликон-Опера, в фудмолле ДЕПО, а также в торговых центрах Океания, Город, Саларис, К-153, COLUMBUS и Калейдоскоп.

Москвичи, которые проживают рядом с этими точками, будут получать смс о времени работы прививочных центров и другой информацией об их работе. Сделать прививку в мобильных центрах можно будет бесплатно.

Ранее в Москве на базе городских поликлиник открылись дополнительно 30 пунктов вакцинации, таким образом их общее количество выросло до 100.

Масштабная вакцинация от коронавируса стартовала в Москве 5 декабря. Власти города регулярно расширяют список категорий граждан, которые могут сделать прививку от коронавируса. Последнее расширение произошло 13 января.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  вакцина  вакцинация 

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