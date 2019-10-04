4 октября. Mossovetinfo.ru – Шесть пересадок будет организовано со станций Большой Кольцевой линии на поезда маршрутов МЦД-1 и МЦД-2, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.
Со станций «Савеловская» и «Можайская» БКЛ можно будет совершить пересадку на станции «Савеловский вокзал» и «Кунцево» МЦД-1.
Со станций БКЛ «Шереметьевская», «Ржевская», «Текстильщики» и «Печатники» пассажиры смогут перейти соответственно на станции МЦД-2 «Марьина роща», «Ржевская», «Текстильщики» и «Печатники».
Завершить строительство Большой Кольцевой линии метро планируется в 2023 году. Первые два маршрута Московских центральных диаметров «Одинцово – Лобня» (МЦД-1) и «Нахабино – Подольск» (МЦД-2) планируется запустить в конце 2019 – начале 2020 года.
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