4 октября. Mossovetinfo.ru – Шесть пересадок будет организовано со станций Большой Кольцевой линии на поезда маршрутов МЦД-1 и МЦД-2, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.



Со станций «Савеловская» и «Можайская» БКЛ можно будет совершить пересадку на станции «Савеловский вокзал» и «Кунцево» МЦД-1.



Со станций БКЛ «Шереметьевская», «Ржевская», «Текстильщики» и «Печатники» пассажиры смогут перейти соответственно на станции МЦД-2 «Марьина роща», «Ржевская», «Текстильщики» и «Печатники».



Завершить строительство Большой Кольцевой линии метро планируется в 2023 году. Первые два маршрута Московских центральных диаметров «Одинцово – Лобня» (МЦД-1) и «Нахабино – Подольск» (МЦД-2) планируется запустить в конце 2019 – начале 2020 года.