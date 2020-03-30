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Город (Москва и область)     30.03.2020 08:12

Школьники в Москве могут пройти предметную диагностику онлайн

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Теги:  школы  образование  диагностика 

30 марта. Mossovetinfo.ru – Учащиеся московских школ со 2-го по 11-й класс теперь могут пройти предметную диагностику онлайн, сообщается на портале mos.ru.

Пройти диагностику можно на сайте Московского центра качества образования. Доступны как диагностики по отдельным предметам, так и диагностики в формате ЕГЭ и ОГЭ по математике и русскому языку, а также все диагностики и тренинги для московских учителей.

Для прохождения диагностики необходимы компьютер и мобильный телефон с веб-камерой, с помощью которой сервис фиксирует возможные нарушения. Результаты диагностики будут известны уже на следующий день и дадут понять школьнику есть ли у него пробелы в знаниях.

Указом мэра Москвы Сергея Собянина в связи с распространением коронавируса занятия в московских школах отменены как минимум до 12 апреля. По запросам родителей в школах будут организованы малые дежурные группы (не более 12 человек) с соблюдением санитарного режима для учащихся с 1 по 4 класс.


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Теги: 
школы  образование  диагностика 

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