30 марта. Mossovetinfo.ru – Учащиеся московских школ со 2-го по 11-й класс теперь могут пройти предметную диагностику онлайн, сообщается на портале mos.ru.
Пройти диагностику можно на сайте Московского центра качества образования. Доступны как диагностики по отдельным предметам, так и диагностики в формате ЕГЭ и ОГЭ по математике и русскому языку, а также все диагностики и тренинги для московских учителей.
Для прохождения диагностики необходимы компьютер и мобильный телефон с веб-камерой, с помощью которой сервис фиксирует возможные нарушения. Результаты диагностики будут известны уже на следующий день и дадут понять школьнику есть ли у него пробелы в знаниях.
Указом мэра Москвы Сергея Собянина в связи с распространением коронавируса занятия в московских школах отменены как минимум до 12 апреля. По запросам родителей в школах будут организованы малые дежурные группы (не более 12 человек) с соблюдением санитарного режима для учащихся с 1 по 4 класс.
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