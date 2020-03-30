30 марта. Mossovetinfo.ru – Учащиеся московских школ со 2-го по 11-й класс теперь могут пройти предметную диагностику онлайн, сообщается на портале mos.ru.



Пройти диагностику можно на сайте Московского центра качества образования. Доступны как диагностики по отдельным предметам, так и диагностики в формате ЕГЭ и ОГЭ по математике и русскому языку, а также все диагностики и тренинги для московских учителей.



Для прохождения диагностики необходимы компьютер и мобильный телефон с веб-камерой, с помощью которой сервис фиксирует возможные нарушения. Результаты диагностики будут известны уже на следующий день и дадут понять школьнику есть ли у него пробелы в знаниях.



Указом мэра Москвы Сергея Собянина в связи с распространением коронавируса занятия в московских школах отменены как минимум до 12 апреля. По запросам родителей в школах будут организованы малые дежурные группы (не более 12 человек) с соблюдением санитарного режима для учащихся с 1 по 4 класс.