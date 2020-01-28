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Город (Москва и область)
28.01.2020, 12:34
Штаб по мониторингу и координации ситуации с коронавирусом создан в Москве
28 января. Mossovetinfo.ru – В Москве создан оперативный штаб по мониторингу и координации ситуации с коронавирусом, сообщил с воем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. Кроме того, власти Москвы...
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Город (Москва и область)
28.01.2020, 10:52
Снегопад затруднит дорожное движение в Москве
28 января. Mossovetinfo.ru – В Москве в течение всего дня ожидается снегопад, что приведет к снижению скорости движения и увеличению числа заторов на дорогах, сообщается в официальном микроблоге Це...
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Город (Москва и область)
28.01.2020, 10:35
К 2024 году планируется начать переселение 25% москвичей, чьи дома попали в программу реновации
28 января. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы планируют к 2024 году начать переселение 25% горожан, чьи дома попали в программу реновации жилья, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе департамента град...