28 января. Mossovetinfo.ru – В Москве создан оперативный штаб по мониторингу и координации ситуации с коронавирусом, сообщил с воем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.



Кроме того, власти Москвы взяли под контроль гостиницы и места массовых скоплений туристов. В случае необходимости туда будут высланы оперативные медицинские бригады, которые проведут осмотр всех присутствующих.



Несмотря на то, что в больницах и аптеках достаточно средств защиты и медикаментов, принято решение о закупке дополнительных средств защиты, медицинского оборудования, ручных дозаторов идентификаторов, респираторов и защитных костюмов, которые могут потребоваться врачам.



Городские власти совместно с Росздравнадзором работают над оперативными поставками в столицу современных тест-систем, которые способны оперативно и точно выявлять коронавирус.



Кроме того, городские власти намерены оперативно информировать горожан о своих действиях и текущей ситуации.



В заключении Собянин сообщил, что держит ситуацию с коронавирусом под личным контролем.



Вспышка неизвестной пневмонии произошла в конце декабря в китайском городе Ухань, который находится в центральной части страны. Возбудитель болезни был установлен – это коронавирус 2019-nCoV.



По последним официальным данным, в Китае заразившихся новым типом коронавируса уже 4515 человек, еще у 7000 человек подозревают его наличие. От нового вируса скончались 106 человек. В России лабораторно подтверждённых случаев заболевания, вызванных новым коронавирусом, не выявлено.