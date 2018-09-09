9 сентября. Mossovetinfo.ru – На сайте Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы идет прямая трансляция, посвященная работе штаба и ходу выборов.



Выборы проходят 9 сентября. Избирательные участки открыты с 8:00 до 22:00.