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Город (Москва и область)     09.09.2018 09:34

Штаб по наблюдению за выборами мэра Москвы ведет трансляцию своей работы

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Теги:  выборы  выборы-2018  выборы мэра Москвы  выборы мэра-2018 

9 сентября. Mossovetinfo.ru – На сайте Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы идет прямая трансляция, посвященная работе штаба и ходу выборов.

Выборы проходят 9 сентября. Избирательные участки открыты с 8:00 до 22:00.


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Теги: 
выборы  выборы-2018  выборы мэра Москвы  выборы мэра-2018 

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