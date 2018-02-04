Штормовое предупреждение в Москве действует до конца текущих суток - МЧС

4 февраля. Mossovetinfo.ru - Штормовое предупреждение в Москве действует до конца текущих суток, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по городу Москве. Для обеспечения безопасности в связи с прохождением комплекса неблагоприятных погодных явлений на территории города Москвы, в столице сформирован оперативный штаб.



«В связи с прохождением комплекса неблагоприятных погодных явлений на территории города Москвы в Главном управлении МЧС России по Москве организован сбор оперативного штаба. Кроме того, созданы оперативные группы управлений во всех административных округах», - сообщает МЧС Москвы.



Специалисты МЧС Москвы рекомендуют горожанам по возможности остаться дома, а водителям, по возможности, - отказаться от поездок и оставлять машины вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.