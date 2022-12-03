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Город (Москва и область)     03.12.2022 21:22

Сильные морозы прогнозируются с 3 по 6 декабря в столичном регионе

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Теги:  Москва  Московская область  мороз  МЧС  рекомендации 

3 декабря, Mossovetinfo.ru - По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 03 по 06 декабря на территории города Москвы прогнозируется аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 и более градусов ниже климатической нормы, сообщает Главное управление МЧС России по городу Москве (ГУ МЧС России по г. Москве).

В связи с резким понижением температуры Главное управление МЧС России по г. Москве рекомендует:
- старайтесь тепло одеваться.
- выходя из дома прикрывайте теплым шарфом рот и нос, чтобы предотвратить резкое поступление холодного воздуха.
- обувь всегда должна быть сухой и свободной, чтобы не нарушалось кровообращение ступней ног.
- на морозе старайтесь не стоять, двигайтесь. Наденьте головной убор (30 % тепла теряется при непокрытой голове). Укройтесь от ветра. Используйте для обогрева ближайшие помещения: магазины, подъезды жилых домов и т.д.
- придя с мороза домой, не пейте сразу горячий чай и не принимайте горячий душ или ванну. При резкой смене температуры может возникнуть значительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Организм должен в течение 20-30 минут адаптироваться к комнатной температуре.

Рекомендации автомобилистам:
- строго соблюдайте правила дорожного движения, а также правила личной безопасности.
- помните, что все узлы и агрегаты автомобиля должны быть исправны. Имейте с собой заряженный телефон, запас топлива и тёплые вещи.
- убедитесь в том, что в багажнике имеется буксировочный трос, инструменты для проведения ремонтных работ в случае поломки автомобиля.

Если вы оказались на трассе в затруднительной ситуации, незамедлительно набирайте номер «101» или «112»!

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Карта места

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Теги: 
Москва  Московская область  мороз  МЧС  рекомендации 

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