Сильный снегопад и потепление в Москве на выходные - прогноз Росгидромета

7 декабря. Mossovetinfo.ru - В конце недели на выходные субботу и воскресенье 10-11 декабря в Москве прогнозируется интенсивное выпадение снега и заметное повышение температуры - днем ожидается от 0 до минус 5 градусов сообщают в Гидрометцентре России.



В то же время отмечается что минимум до 21.00 8 декабря в столичном регионе будет сохранятся аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-10 градусов ниже климатической нормы.