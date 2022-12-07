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Город (Москва и область)     07.12.2022 06:10

Сильный снегопад и потепление в Москве на выходные - прогноз Росгидромета

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Теги:  Москва  регион  Гидромет  прогноз 

7 декабря. Mossovetinfo.ru - В конце недели на выходные субботу и воскресенье 10-11 декабря в Москве прогнозируется интенсивное выпадение снега и заметное повышение температуры - днем ожидается от 0 до минус 5 градусов сообщают в Гидрометцентре России.

В то же время отмечается что минимум до 21.00 8 декабря в столичном регионе будет сохранятся аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-10 градусов ниже климатической нормы.

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Теги: 
Москва  регион  Гидромет  прогноз 

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