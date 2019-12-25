25 декабря. Mossovetinfo.ru – Сильный туман ожидается в Москве 25-26 декабря, сообщается на портале mos.ru.
Сообщается, что во второй половине дня среды, 25 декабря и до 10:00 утра четверга, 26 декабря из-за тумана видимость на дорогах сократится до 200-500 метров.
В связи с туманом на дорогах могут возникнуть затруднения, ожидается увеличение количества ДТП. Автомобилистам рекомендуется снижать скорость и увеличивать дистанцию до впередиидущих транспортных средств, избегать внезапных маневров и перестроений. Пешеходам рекомендовано обозначать себя светоотражающими элементами на одежде.
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