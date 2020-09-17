17 сентября. Mossovetinfo.ru - Сильный ветер и грозовые дожди ожидаются в Москве в четверг, 17 сентября, сообщается в telegram-канале столичного департамента транспорта со ссылкой на предупреждение МЧС.



По прогнозам синоптиков, в течение дня в Москве ожидаются грозовые дожди, порывы ветра, могут достигать 20 метров в секунду.



Водителей призывают соблюдать осторожность на дорогах, не парковать автомобили под рекламными щитами и деревьями, сообщать о поврежденных светофорах и дорожных знаках.