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Город (Москва и область)     17.09.2020 10:59

Сильный ветер и грозовые дожди ожидаются в Москве 17 сентября

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Теги:  МЧС  предупреждение  погода  гроза  ветер 

17 сентября. Mossovetinfo.ru - Сильный ветер и грозовые дожди ожидаются в Москве в четверг, 17 сентября, сообщается в telegram-канале столичного департамента транспорта со ссылкой на предупреждение МЧС.

По прогнозам синоптиков, в течение дня в Москве ожидаются грозовые дожди, порывы ветра, могут достигать 20 метров в секунду.

Водителей призывают соблюдать осторожность на дорогах, не парковать автомобили под рекламными щитами и деревьями, сообщать о поврежденных светофорах и дорожных знаках.


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Карта места

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Теги: 
МЧС  предупреждение  погода  гроза  ветер 

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