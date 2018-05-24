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Город (Москва и область)
24.05.2018, 18:27
Синоптики прогнозируют 26 мая рекордно высокое давление в Москве
24 мая. Mossovetinfo.ru – В субботу 26 мая в Москве ожидается рекордно высокое атмосферное давление, сообщает портал «Метеоновости». По прогнозам синоптиков, в субботу атмосферное давление мо...
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Город (Москва и область)
24.05.2018, 14:52
Власти Подмосковья намерены продать принадлежащее им историческое здание в центре Москвы
24 мая. Mossovetinfo.ru – Мособлдума приняла решение выставить на торги принадлежащее им помещение в Столешниковом переулке в Москве, соответствующий закон депутаты областного парламента приняли в ...
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Город (Москва и область)
24.05.2018, 12:32
Власти Москвы подобрали 34 площадки в ЮЗАО для старта программы реновации
24 мая. Mossovetinfo.ru – Для старта программы реновации в Юго-западном административном округе Москвы подобрано 34 площадки, сообщает «Интерфакс-недвижимость» со ссылкой на председателя Москомархи...