24 мая. Mossovetinfo.ru – В субботу 26 мая в Москве ожидается рекордно высокое атмосферное давление, сообщает портал «Метеоновости».



По прогнозам синоптиков, в субботу атмосферное давление может достигнуть 762 миллиметров ртутного столба. Предыдущий рекорд для 26 мая был зафиксирован в 1992 году: тогда атмосферное давление в столице составило 750 миллиметров ртутного столба.