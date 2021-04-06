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Город (Москва и область)     06.04.2021 18:25

Система велопроката в Москве заработает в полном объеме до 12 апреля

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Теги:  велопрокат 

6 апреля. Mossovetinfo.ru — Система велопроката в Москве в полном объеме заработает до 12 апреля, сообщается в telegram-канале департамента транспорта столицы.

В Москве с 6 апреля стартовал новый сезон велопроката. Однако в настоящий момент к услугам пользователей 370 станций велопроката и 3188 велосипедов.

В полном объеме систему велопроката планируется запустить до 12 апреля. Когда систему запустят в полном объеме, к услугам москвичей будет 729 станций проката и 7,5 тысячи велосипедов.

Уточнить список работающих станций велопроката можно здесь. До того, как будут открыты все станции, пользователям рекомендуется проверять работает ли станция, на которой они планируют оставить велосипед. Парковка на неактивной станции не позволяет корректно завершить прокат - время пользования велосипедом не остановится.

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Теги: 
велопрокат 

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