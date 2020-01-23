23 января. Mossovetinfo.ru – Полноценная система распознавания лиц будет внедрена в московском метрополитене к 1 сентября, сообщил на расширенном заседании коллегии столичного управления МВД мэр Москвы Сергей Собянин.
По словам Собянина, в 2019 году проходил эксперимент по использованию системы распознавания лиц. Система показала свою эффективность, были задержаны десятки граждан, находившихся в розыске.
В связи с этим с 1 января система распознавания лиц массово внедрена в городской системе видеонаблюдения, обычные камеры видеонаблюдения были заменены на камеры с HD-качеством и были запущены системы искусственного интеллекта по распознаванию лиц.
С 1 сентября подобная система будет внедрена и в метро.
Мэр Москвы отметил, что новая система предоставляет огромные возможности, которые еще предстоит отработать. В частности, она позволит выявлять места скоплений мигрантов, места закладки наркотиков, криминогенные точки.
14:23 Город (Москва и область) Систему распознавания лиц в московском метро внедрят к 1 сентября
12:29 Город (Москва и область) Жилой дом по программе реновации построят в районе Коптево
12:15 Власть Госдума приняла в первом чтении закон о поправках в конституцию
11:36 Город (Москва и область) Интерактивной инструкцией по реновации чаще всего пользуются жители ВАО
10:58 В России В России заблокирован почтовый сервис Startmail.com, с которого рассылались ложные сообщения о минировании
11:25 Власть Совет Федерации одобрил кандидатуру Игоря Краснова на должность Генпрокурора
21:06 Власть Андрей Бочкарев возглавил стройкомплекс Москвы
20:06 Другое Марат Хуснуллин. Биография
20:05 Власть Путин назначил Марата Хуснуллина вице-премьером РФ
16:12 Власть Дегтев уволен с поста главы департамента города Москвы по конкурентной политике, его сменил Щербаков