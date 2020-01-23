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Город (Москва и область)     23.01.2020 14:23

Систему распознавания лиц в московском метро внедрят к 1 сентября

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Теги:  видеонаблюдение  система распознавания лиц  метро 

23 января. Mossovetinfo.ru – Полноценная система распознавания лиц будет внедрена в московском метрополитене к 1 сентября, сообщил на расширенном заседании коллегии столичного управления МВД мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам Собянина, в 2019 году проходил эксперимент по использованию системы распознавания лиц. Система показала свою эффективность, были задержаны десятки граждан, находившихся в розыске.

В связи с этим с 1 января система распознавания лиц массово внедрена в городской системе видеонаблюдения, обычные камеры видеонаблюдения были заменены на камеры с HD-качеством и были запущены системы искусственного интеллекта по распознаванию лиц.

С 1 сентября подобная система будет внедрена и в метро.

Мэр Москвы отметил, что новая система предоставляет огромные возможности, которые еще предстоит отработать. В частности, она позволит выявлять места скоплений мигрантов, места закладки наркотиков, криминогенные точки.


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Теги: 
видеонаблюдение  система распознавания лиц  метро 

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