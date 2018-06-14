14 июня. Mossovetinfo.ru – Московские власти планируют к 2020 году создать в столице систему штормового предупреждения, сообщает РИА Новости.



На эти цели учреждениям Росгидромета будет выделено 574 миллиона рублей.



Новая система будет включать в себя 43 новые автоматические метеостанции, создание систем наблюдения за погодой на 120 вышках сотовой связи на кольцевых дорогах Московской области (начиная с Московского большого кольца), внедрение новых систем обработки данных. Кроме того, предусмотрено создание системы информирования населения.