Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     14.06.2018 10:32

Систему штормового предупреждения создадут в Москве к 2020 году

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  ураган  погода  предупреждение 

14 июня. Mossovetinfo.ru – Московские власти планируют к 2020 году создать в столице систему штормового предупреждения, сообщает РИА Новости.

На эти цели учреждениям Росгидромета будет выделено 574 миллиона рублей.

Новая система будет включать в себя 43 новые автоматические метеостанции, создание систем наблюдения за погодой на 120 вышках сотовой связи на кольцевых дорогах Московской области (начиная с Московского большого кольца), внедрение новых систем обработки данных. Кроме того, предусмотрено создание системы информирования населения.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
ураган  погода  предупреждение 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

11:06 В России Скончался режиссер Станислав Говорухин

10:32 Город (Москва и область) Систему штормового предупреждения создадут в Москве к 2020 году

09:50 Город (Москва и область) Ночной велопарад пройдет в Москве 4 августа

09:18 Общество Какой будет погода в Москве 14 июня

09:05 Общество ЧМ-2018: как получить паспорт болельщика (FAN ID)

Актуальные материалы

08:22 Город (Москва и область) ЧМ-2018: как будет работать наземный транспорт в Москве

17:50 Город (Москва и область) Как будет работать метро в Москве в дни матчей ЧМ-2018

09:15 Общество Более 600 бесплатных экскурсий пройдет в Москве во время ЧМ-2018

22:50 Город (Москва и область) ЧМ-2018: бесплатные автобусы для болельщиков в Москве

22:35 Город (Москва и область) ЧМ-2018: какие улицы перекрыты в Москве

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru