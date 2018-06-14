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Город (Москва и область)
14.06.2018, 10:32
Систему штормового предупреждения создадут в Москве к 2020 году
14 июня. Mossovetinfo.ru – Московские власти планируют к 2020 году создать в столице систему штормового предупреждения, сообщает РИА Новости. На эти цели учреждениям Росгидромета будет выделе...
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Город (Москва и область)
14.06.2018, 09:50
Ночной велопарад пройдет в Москве 4 августа
14 июня. Mossovetinfo.ru – Четвертый московский ночной велопарад пройдет в столице 4 августа, сообщается на официальном сайте московского велопарада. Ночной велопарад пройдет в поддержку разв...
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Город (Москва и область)
14.06.2018, 08:36
Московским врачам начали выдавать планшеты
14 июня. Mossovetinfo.ru – Врачам в Москве начали выдавать планшеты. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы. На данный момент на планшете медики видят только и...