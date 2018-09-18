18 сентября. Mossovetinfo.ru – В рамках программы капремонта в 22 домах на западах Москвы заменили системы газоснабжения, сообщает пресс-служба Фонда капремонта Москвы.
При проведении капитального ремонта домов, система газоснабжения обновляется полностью, вплоть до замены гибких подводок к газовым колонкам и плитам. Меняются также газовые краны.
Программа капитального ремонта реализуется в Москве с 2015 года. В настоящее время под программу попадают 27749 домов.
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