18 сентября. Mossovetinfo.ru – В рамках программы капремонта в 22 домах на западах Москвы заменили системы газоснабжения, сообщает пресс-служба Фонда капремонта Москвы.



При проведении капитального ремонта домов, система газоснабжения обновляется полностью, вплоть до замены гибких подводок к газовым колонкам и плитам. Меняются также газовые краны.



Программа капитального ремонта реализуется в Москве с 2015 года. В настоящее время под программу попадают 27749 домов.