20 августа. Mossovetinfo.ru – Системы вентиляции московского метрополитена обновлены на 70%, сообщают РИА Новости со ссылкой на заммэра Москвы Максима Ликсутова.
По словам Ликсутова, установка нового вентиляционного оборудования в столичной подземке будет полностью завершена в 2020 году.
Кроме того, по словам Ликсутова, уже 40% подвижного состава московского метро оснащено кондиционерами. Эта цифра постоянно растет за счет запуска новых поездов. Только в течение 2018 года в метро появится 500 новых вагонов. Подобные темпы обновления подвижного состава являются одними из самых высоких в мире.
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