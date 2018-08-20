20 августа. Mossovetinfo.ru – Системы вентиляции московского метрополитена обновлены на 70%, сообщают РИА Новости со ссылкой на заммэра Москвы Максима Ликсутова.



По словам Ликсутова, установка нового вентиляционного оборудования в столичной подземке будет полностью завершена в 2020 году.



Кроме того, по словам Ликсутова, уже 40% подвижного состава московского метро оснащено кондиционерами. Эта цифра постоянно растет за счет запуска новых поездов. Только в течение 2018 года в метро появится 500 новых вагонов. Подобные темпы обновления подвижного состава являются одними из самых высоких в мире.